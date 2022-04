Motomondiale: Gp Spagna, turco Oncu leader in prime libere Moto3 e Foggia 6°

29 aprile 2022 a

Jerez, 29 apr. - (Adnkronos) - Deniz Oncu è stato il più veloce nelle prime libere del Gp di Spagna nella classe Moto3. Il turco, in sella a una Ktm, gira in 1'47"888 precedendo il giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna - 1'48"207) e il leader del Mondiale, lo spagnolo Sergio Garcia (Gas Gas - 1'48"447). Una buona prima sessione per il migliore dei piloti italiani, Dennis Foggia, che firma con la Honda il sesto tempo a circa 8 decimi da Oncu.