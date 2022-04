Ucraina: Conte, 'iniziative indirette per far decadere Petrocelli'

29 aprile 2022 a

a

a

Roma, 29 apr.(Adnkronos) - "Petrocelli è fuori dal M5S senza se e senza ma. Per quanto riguarda la sua permanenza in Commissione noi siamo per la sua decadenza. Purtroppo non ci sono strumenti, perché anche se espulso da un gruppo avrebbe diritto, secondo i regolamenti, a rimanere presidente della Commissione. Faremo in modo, con altre iniziative indirette, di farlo decadere". Lo ribadisce Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa a margine di un convegno organizzato dalla Uil all'Hotel Palatino. Interpellato sul provvedimento di espulsione del senatore filo-russo anche dal partito (e non solo dal gruppo parlamentare), Conte risponde: "Credo sia stato già deliberato, anche dal Movimento. Abbiamo avviato tutte le pratiche... Si deve pronunciare il collegio dei probiviri, appena insediato".