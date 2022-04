Calcio: Rabiot, 'in campo do sempre il 100% ma mi manca continuità'

29 aprile 2022 a

Torino, 29 apr. - (Adnkronos) - "Il vero Rabiot probabilmente l'avete visto, ma forse è mancata la continuità, un po' più di regolarità. In campo do sempre il 100%, ma è difficile mantenere lo stesso livello in tutte le partite. La prestazione contro l'Inter, o quelle più recenti, sono state di alto livello. Devo ripeterle ogni weekend ed è questa la cosa più difficile". Lo dice il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot, ai microfoni di Dazn, in merito al suo rendimento stagionale, con diversi alti e bassi e nella quale ancora non ha fatto gol. "So che in Italia si fa molta attenzione a questa cosa, ma io non sono ossessionato, non è una vocazione -aggiunge il 27enne francese-. La cosa principale è giocare bene, dare il meglio di me, attaccare, difendere. Segnare è una cosa in più, non è una cosa primaria. L'importante è vincere".

Il rimpianto principale dell'annata è la sconfitta con l'Inter del 3 aprile che avrebbe, in caso di vittoria, rilanciato la Juventus nella corsa scudetto. "Se avessimo battuto l'Inter sarebbe cambiato tutto. Mentalmente sarebbe cambiato il nostro approccio al campionato e quello delle altre squadre nei nostri confronti. Milan e Inter avrebbero avuto più pressione. Non è facile giocare avendo dietro di sé la pressione della Juve".

Ora l'obiettivo è la vittoria in Coppa Italia. "È una partita che attendo in maniera particolare, perché la sfida di campionato mi ha deluso e innervosito. Idem la Supercoppa. Avremmo meritato di più in entrambe le partite. Abbiamo una rivincita da prenderci contro l'Inter". Rabiot spende parole di stima verso il tecnico Massimiliano Allegri. "Ha una passione per il proprio lavoro, vuole vincere ma anche migliorare i giocatori. Io stesso sono migliorato con lui. Mi sprona, è importante avere un allenatore che ti lancia delle sfide".