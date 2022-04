Lombardia: Letta, 'stavolta regione contendibile, ci credo'**

29 aprile 2022 a

a

a

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - La candidatura per le prossime elezioni regionali "sarà una decisione che il Pd lombardo prenderà nei tempi decisi da loro, io sono molto attento e rispettoso dell'autonomia dei livelli regionali. Ma so per certo che vogliamo essere competitivi per le elezioni regionali in Lombardia perchè il nostro giudizio su questi anni è molto negativo e credo lo sia anche quello dei cittadini". Così Enrico Letta a margine dell'evento 'Pace e Protagonismo giovanile' a Milano.

"Il nostro impegno è quello per una candidatura la più competitiva possibile. Questa volta ci credo: dopo 30 anni di opposizione stavolta la Lombardia è contendibile".