Calcio: De Laurentiis, 'Spalletti scelto già a gennaio '21, Ibra non venne per volere Gattuso'

29 aprile 2022 a

a

a

Roma, 29 apr. - (Adnkronos) - "L'ho scelto io, ma a gennaio del 2021. Andai a Milano di nascosto a casa sua e gli feci firmare il biennale più un'opzione per il terzo anno a mio favore, che non voleva sottoscrivere. Poi l'ho convinto, facciamo un secolo e mezzo in due. Poi quando e se vorrà andare via ci daremo la mano e non succederà nulla". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso di un'intervista a Dazn nella quale parla del suo rapporto con il tecnico Luciano Spalletti.

Tanti elogi per Carlo Ancelotti. "E' un fuoriclasse che ha avuto solo la sfortuna di non essere simpatico ai tifosi napoletani. Non ha avuto la furbizia di rendersi tale e non è stato visto come 'uno dei nostri' dalle curve". Infine, un retroscena relativo al mancato arrivo di Zlatan Ibrahimovic: "Avevamo già firmato tutto con Zlatan, l'accordo c'era - ha confermato -. Poi venne esonerato Ancelotti e al suo posto arrivò Gattuso. Mi chiamò e mi disse: "Si fidi di me, non abbiamo bisogno di Ibrahimovic e mi fidai".