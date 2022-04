Calcio: Spalletti, 'delusione per scudetto mancato ma Champions era l'obiettivo'

29 aprile 2022 a

Napoli, 29 apr. - (Adnkronos) - "Allo scudetto credevo perché la squadra aveva giocato un calcio fantastico, reagendo bene alle sconfitte, poi per un motivo o per un altro non ce l'abbiamo fatta. Bisogna rendersi conto della realtà ed accettare il risultato sul campo, questa delusione però non deve offuscare dal fatto che siamo in lotta per la Champions League dall'inizio, ovvero il nostro obiettivo". Così l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo.