Motomondiale: Gp Spagna, Quartararo il più veloce nelle seconde libere davanti a 3 Ducati

Jerez, 29 apr. - (Adnkronos) - Il campione del mondo in carica e leader iridato Fabio Quartararo è il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gp di Spagna a Jerez. Il francese della Yamaha gira in 1'37"071 precedendo tre Ducati quelle di Enea Bastiani (1'37"272), Pecco Bagnaia (1'37"283) e dello spagnolo Jorge Martin (1'37"368). Doppia caduta per il pilota della Honda Marc Marquez, che scivola prima alla curva 6, poi alla curva 9: per fortuna nessuna conseguenza per lo spagnolo.