Milano: imbrattano insegna commissariato per girare video rapper, 5 denunce

Milano 29 apr. (Adnkronos) - Hanno imbrattato l'insegna del Commissariato, per girare un video da pubblicare sul profilo social di un giovane rapper. E' successo questa notte a Milano. Erano circa le 2 quando un gruppo di cinque ragazzi, tutti maggiorenni, hanno sollevato con l'aiuto di un'auto la recinzione esterna del commissariato Mecenate, all'angolo con via Quintiliano. Avvicinatisi all'insegna luminosa esterna della Polizia, vi hanno attaccato sopra un piccolo volantino e si sono allontanati a bordo del veicolo.

L'agente di guardia, resosi immediatamente conto di ciò che stava avvenendo, ha allertato la centrale operativa della Questura. Così, gli agenti della volante del commissariato Mecenate, insieme a quelli dell'Ufficio prevenzione generale, sono riusciti a identificare i componenti del gruppo, che sono stati denunciati in stato di libertà per imbrattamento e per vilipendio delle forze armate ex art 290 del Codice penale.