Powercare Italia, Peragine: “Crisi energetica, come scegliere il fornitore e la tariffa luce e gas più adatti a ogni utente”

(Matera 29 aprile 2022) - L'agenzia collabora con i maggiori fornitori del mercato libero e pone grande attenzione sul passaggio alle fonti rinnovabili

“Che i prezzi dell'energia sarebbero aumentati era già chiaro alla fine del 2021, per questo abbiamo sempre consigliato agli utenti di entrare nel mercato libero e scegliere tariffe fisse. Ora la guerra in Ucraina rende più complessa la situazione, ma è ancora possibile agire. Anzi, è necessario farlo per non rischiare di essere impreparati il prossimo autunno”. Massimiliano Peragine, titolare di Powercare Italia , agenzia di consulenza che si occupa di fornire a famiglie, imprese e amministratori di condominio le migliori soluzioni per la gestione delle utenze di luce e gas in Basilicata e Puglia, non ha dubbi: “Nel mercato libero è sempre possibile recedere dal contratto o cambiare fornitore senza spese aggiuntive, quindi scegliere una tariffa fissa ora non significa doverla mantenere anche se in futuro i prezzi diminuiranno. Oggi più che mai è fondamentale individuare il fornitore e il pacchetto di servizi più adatti alle esigenze di ciascuno”. Ed è proprio partendo da questo concetto che nel 2015 ha fondato la sua attività: “Lavorando come consulente sul mercato libero per un'azienda, mi sono reso conto che per agire eticamente e fare davvero consulenza nell'interesse del cliente era necessario poter valutare le offerte di più fornitori per proporre quella effettivamente più vantaggiosa”. Da qui l'idea di Powercare, che collabora con i maggiori fornitori di energia presenti sul mercato libero e può svolgere consulenze, totalmente gratuite, nel solo interesse degli utenti occupandosi al posto loro anche di tutte le incombenze burocratiche.

Il campo d'azione è piuttosto ampio e non si limita all'individuare il fornitore più conveniente. “I nostri consulenti seguono un percorso di formazione continua, per essere in grado di supportare gli utenti da ogni punto di vista: dalla valutazione dei consumi alla verifica dei contratti attivi, passando per il metodo di pagamento e quello di ricezione delle bollette” aggiunge l'imprenditore, fermamente convinto che il futuro passi dalle fonti di energia rinnovabili: “Ci occupiamo anche di efficientamento energetico. Sostituire una vecchia caldaia, utilizzare lampadine al led o ridurre di un grado la temperatura della propria abitazione rappresentano di per sé dei modi per ridurre i consumi e quindi risparmiare”. E proprio perché le energie rinnovabili risultano una valida alternativa per salvaguardare il nostro pianeta, l'impostazione è, a parità di prezzo, di prediligere le tariffe Green e, se possibile, pensare alla realizzazione di impianti fotovoltaici. “In questo senso – aggiunge Peragine – è importante muoversi subito. Con l'arrivo della bella stagione il problema del riscaldamento è poco percepito, ma in autunno si ripresenterà. Oggi per installare un impianto sono necessari almeno 6 mesi, quindi il consiglio è di attivarsi al più presto”.

A fare la differenza è il rapporto costruito con il cliente, che non si esaurisce al momento della firma del contratto, ma anzi da lì prende il via. “I consulenti monitorano periodicamente i contratti attivi per verificare che tutto sia in regola e, nel caso in cui si presentino opportunità vantaggiose o sia necessario rivedere l'offerta, lo segnalano alla persona interessata” aggiunge l'imprenditore, sottolineando come questo sia possibile perché Powercare conserva un archivio digitale delle operazioni compiute ed è quindi in grado di ricostruire il percorso di ciascuna utenza. Muoversi all'interno del settore, oggi, risulta sempre più complesso. E non è un caso che tra i nuovi servizi offerti dall'agenzia il più apprezzato sia l'assistenza legale per risolvere i problemi legati alle bollette. Risparmiare, infatti, è possibile, ma per orientarsi è fondamentale affidarsi ad esperti nel settore, preparati, costantemente aggiornati e sempre reperibili per qualsiasi esigenze futura. Da parte sua Powercare guarda al futuro con entusiasmo grazie ad un importante piano di sviluppo: “Siamo alla ricerca di consulenti su tutto il territorio nazionale per coprire la crescete richiesta determinata da una parte dall'aumento dei costi di luce e gas e dall'altra dalle possibilità offerte dagli incentivi statali per l'efficientamento energetico”.

Contatti: https://www.powercare.it/