29 aprile 2022 a

a

a

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Il viaggio di Mario Draghi a Kiev? “Chiunque vada in questo momento a Kiev è ovviamente in pericolo, però il modello di preparazione della visita sarà fatta in modo tale da mettere in sicurezza” il premier, “come quando si andava in Iraq o in Afghanistan”. Lo afferma a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', il sottosegretario alla Difesa e deputato Fi Giorgio Mulé.