Governo: Napoli (Azione), 'da Pd unico sostegno? Letta si guardi intorno'

29 aprile 2022 a

a

a

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Enrico Letta sembra un marziano. Come può affermare che dal solo Pd viene un sostegno convinto al governo? Certo, se ritiene indispensabile salvaguardare l'intesa con i Cinquestelle al punto da concedere una proroga ai navigator, ricevendo in cambio le ambiguità di Conte sul sostegno all'Ucraina, rischia di trovarsi sempre più solo". Così Osvaldo Napoli di Azione.

"Azione non è meno leale nel sostegno all'azione di governo, con le precisazioni e i distinguo che si rendono necessari ogni qualvolta la cedevolezza di Letta verso i Cinquestelle rischia di far salire il conto a carico degli italiani. Letta si guardò bene intorno e scoprirà che il Pd rischia di trovarsi, sì, isolato nel sostegno a Draghi ma solo per un eccesso di confusione nella strategia politica. In un campo troppo largo, se scende la nebbia si rischia di smarrire l'orientamento".