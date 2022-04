Covid oggi Italia, variante Omicron 4 isolata a Monza

29 aprile 2022 a

Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - Isolata in Italia la variante 'Omicron 4'. La nuova sottovariante BA.4 di Sars-Cov-2, al vaglio dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), è stata isolata e genotipizzata presso il laboratorio di Microbiologia dell'ospedale San Gerardo di Monza la variante. La nuova variante è stata identificata poche ore fa e fino ad oggi non era ancora stata sequenziata in Italia. Lo riferisce lo stesso ospedale, sottolineando che il laboratorio, diretto da Annalisa Cavallero, che porta quotidianamente avanti il lavoro di genotipizzazione del virus, è inserito nella rete lombarda e italiana dei laboratori che si occupano di identificazione e isolamento delle varianti.

“Trovare con rapidità varianti è fondamentale per improntare al meglio le cure - sottolinea il Direttore generale della Asst Monza, Silvano Casazza -. In questa particolare circostanza sono orgoglioso del lavoro svolto dal nostro laboratorio, tra i primi in Italia per qualità".

“Mi complimento con il laboratorio di Microbiologia dell'Ospedale San Gerardo di Monza - commenta la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti - una vera eccellenza della ricerca e che conferma la vigilanza attenta e massima che Regione Lombardia mantiene sul Covid-19".