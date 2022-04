Pavia: aggredisce poliziotti armato di roncola, prima gli spari poi l'arresto

30 aprile 2022 a

Milano, 30 apr. (Adnkronos) - Un uomo, armato di roncola, e che urlava 'Allah akbar' è stato fermato dagli uomini del commissariato di Voghera (Pavia). L'allarme è scattato ieri, poco prima delle 22, quando un cittadino lo ha visto mentre attraversava il sottopasso Carducci. Alla vista degli agenti l'uomo ha iniziato a inveire, agitando l'arma e gridando 'vi ammazzo tutti italiani'. Inutile il tentativo di fermarlo con lo spray al peperoncino.

Lo straniero ha provato a colpire con la roncola i poliziotti, i quali si sono visti costretti a esplodere dei colpi in aria al fine di farlo desistere, ma ancora una volta senza successo. Gli agenti, una volta arrivati i rinforzi, sono riusciti a far allontanare i clienti di un bar - verso cui l'uomo aveva provato ad avvicinarsi - quindi quando ha colpito e perforato con la roncola il cofano dell'auto della polizia hanno provato a fermarlo utilizzando un estintore: anche questa volta invano.

Per disarmare l'uomo - che si è tolto la maglietta e ha iniziato a urlare 'Sono un militare come voi' - è stato necessario l'arrivo dei vigili del fuoco e la forza dell'idrante con cui l'aggressore è stato sbalzato a terra. Immobilizzato e ammanettato dagli agenti, l'uomo è riuscito a ferire a una mano un poliziotto nel tentativo di scappare. Arrestato per resistenza aggravata e lesioni personali aggravate, sono in corso ulteriori accertamenti per comprendere se fosse sotto l'effetto di droga o alcol oppure se soffre di una patologia. "Si esclude - si legge nella nota della polizia - all'evidenza ogni matrice terroristica".