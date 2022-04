Fdi: Meloni, 'io voglio centrodestra al governo, con lealtà margini ci sono'**

30 aprile 2022 a

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Io spero che il centrodestra sia unito e lo voglio portare al governo, perché io al governo con la sinistra non ci vado. Io so dove sono piantata, spero lo sappiano anche gli altri. Allora bisogna darsi delle regole, per camminare insieme con lealtà e credo ci siano i margini per rappresentare quegli italiani che non ne possono più dei deliri della sinistra". Così Giorgia Meloni a Tg2 Post.