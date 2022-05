Milan-Fiorentina, Pioli: "La nostra catena montaggio perfetta"

01 maggio 2022 a

Milano, 1 mag. (Adnkronos) - Milan-Fiorentina, "io credo che la nostra sia una catena di montaggio perfetta, che parte dall'alto perché il club ha dato fiducia e sostengono i nostri dirigenti, i dirigenti credono nel mio lavoro, io di conseguenza credo nel mio lavoro e nei miei giocatori: siamo tutti positivi anche nelle difficoltà e non smettiamo di credere nelle nostre qualità, sapendo che alleniamo una squadra molto giovane. Ma è il club prima di tutto, con questi dirigenti spettacolari che ho. Maldini e Massara ci sono sempre vicini, ci sostengono". Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli, a Dazn dopo il successo 1-0 sulla Fiorentina .

"Sappiamo tutti bene come vanno le cose nel calcio, i giocatori sentono se l'allenatore li stima e l'allenatore lo sa se c'è la fiducia dei dirigenti e del club, e questo fa bene a tutti, ci dà la possibilità di dare il meglio. Ora ci saranno 3 partite difficilissime, l'importante è che siamo ancora a +5 dall'anno scorso, questo è il nostro obiettivo, fare più punti dell'anno scorso e poi vedremo, una partita alla volta. Da martedì pensiamo subito alla prossima, questo dobbiamo fare”, ha aggiunto Pioli.

“Stiamo vincendo le partite nel finale, perché soprattutto i giocatori che stanno giocando meno entrano con l'assoluta volontà di aiutare la squadra fino all'ultimo: così si diventa squadra e così si superano le difficoltà. Per quanto riguarda il nostro percorso ci vede in continua progressione, non sappiamo nemmeno noi quali sono i nostri margini di crescita: per molti è la prima volta che si lotta per un obiettivo così importante. Auguro a me e ai miei giocatori di lottare ancora per questi obiettivi, ma magari per qualcuno è solo questa unica volta. Per questo dobbiamo fare tutto il necessario per fare il massimo fino alla fine”, ha proseguito il tecnico rossonero.

"Perché il Milan dovrebbe vincere lo scudetto rispetto alle altre? Dobbiamo dimostrarlo sul campo. Abbiamo le nostre qualità e le dobbiamo mettere in campo nel miglior modo possibile: chi vincerà è perché in un modo o nell'altro avrà fatto qualcosa in più. Noi puntiamo a fare il massimo e pensare alla prossima partita”, ha concluso Pioli.