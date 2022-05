Guerra Ucraina-Russia, Duma: "Confiscare beni aziende Paesi ostili"

02 maggio 2022 a

Mosca, 1 mag. (Adnkronos) - Guerra Ucraina, la Russia confischi i beni delle aziende dei Paesi ostili in risposta alla proposta del presidente americano Joe Biden di trasferire all'Ucraina i beni congelati agli oligarchi russi. Lo ha chiesto il presidente della Duma, la camera bassa del Parlamento di Mosca, Vyacheslav Volodin, ammettendo che le ville e i megayacht degli oligarchi non hanno contribuito allo sviluppo della Russia, ma l'Occidente è impegnato in quello che è né più né meno un "furto". "E' giusto prendere delle misure speculari verso le imprese in Russia i cui proprietari vengono da Paesi ostili, dove sono state prese queste misure: confiscate i loro beni", ha scritto Volodin sul suo canale Telegram.