I bocconcini di sfoglia Matilde Vicenzi tornano in TV

(Verona, 2 maggio 2022) - L'irresistibile snack di Matilde Vicenzi sui canali Mediaset, dal 1° Maggio, con una nuova creatività e una veste grafica rinnovata

Verona, 2 maggio 2022 - Riflettori puntati su un cuore goloso racchiuso da 192 strati di croccante sfoglia. I Bocconcini Matilde Vicenzi sono pronti a conquistare le reti Mediaset. Dal primo maggio è in onda il nuovo spot del Gruppo Vicenzi.

L'irresistibile pasticcino, nella nuova confezione più giovane e accattivante, già a scaffale, entra nelle case degli italiani. E l'acquolina in bocca è assicurata. In primo piano, infatti, tanti strati di sfoglia e la farcitura alla crema, un'immagine che induce in tentazione non solo lo spettatore, ma anche la protagonista dello spot. Cullata da una voce suadente che assicura: ‘Basta un solo morso per farsi rapire dalla delicata croccantezza dei bocconcini alla crema Matilde Vicenzi'.

Uno spot allegro e ironico. Un momento di spensieratezza e relax durante il quale una ragazza si concede una dolce pausa con i Bocconcini. Senza freni, perché 'uno tira l'altro'. Finché non viene interrotta dal compagno che, improvvisamente, irrompe in quel sogno ad occhi aperti. E la reazione è quasi istintiva. È lei ad anticipare lui, scatola vuota in mano, chiedendo: “Chi ha mangiato i bocconcini?”. Sempre valida la buona regola di dire il peccato, ma non il peccatore. Un finale che richiama il claim dello spot precedente, che aveva già conquistato il pubblico televisivo.

Lo spot, creato dall'agenzia Hi! con la produzione di Hap e la regia di Carlani & Dogana, verrà diffuso per due settimane sui canali tv e sui canali streaming Mediaset. Si propone di raggiungere oltre 52 milioni di contatti, affiancato dalla diffusione sui canali web e social.

“Sui Bocconcini abbiamo grandi ambizioni, – dichiara Cristian Modolo, direttore marketing del gruppo scaligero - a loro abbiamo affidato il compito di mantenere il contatto del Brand anche con le generazioni più giovani, svecchiando il percepito di un prodotto classico come la sfoglia. Il restyling grafico risponde all'esigenza di semplificazione del visual che i nuovi processi di acquisto stanno imponendo, in particolare il sempre crescente ruolo dell'acquisto on line.”

I Bocconcini Matilde Vicenzi sono in vendita con quattro diversi ripieni: la dolcezza della crema al latte abbinata al cioccolato bianco, il gusto irresistibile del cioccolato, la delicatezza della confettura al lampone oppure la bontà del ripieno all'albicocca e vaniglia bourbon. Quattro gusti differenti identificati da altrettanti colori sul packaging. Il prodotto, nella nuova veste grafica, è già sugli scaffali in tutti i punti vendita.

