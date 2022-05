La candidatura dell'Avv. Antonio De Santis per cambiare la storia di una paesino calabrese

02 maggio 2022 a

(Adnkronos) - I cittadini di Trebisacce saranno chiamati al voto il 12 giugno, insieme ad altri 74 comuni in tutta la Calabria

Cosenza, 2 Maggio 2022. Dopo il periodo di commissariamento, le elezioni del nuovo Consiglio Comunale di Trebisacce rappresentano il momento più significativo del paese.

Da un costante dialogo avviato da tempo con i cittadini e, raccogliendo le dovute e necessarie indicazioni sulle possibili persone titolari di specifici requisiti di idoneità personale e professionale, la lista Uniti per Rinascere sceglie Antonio De Santis per la candidatura a Sindaco del paese.

Residente a Trebisacce da circa 50 anni, sposato con una trebisaccese DOC, svolge la professione di avvocato e ha tre figli: questa la carta d'identità del nuovo candidato sindaco.

I cittadini tornano ad essere protagonisti nella scelta del primo cittadino e della sua squadra e, dunque, del futuro politico, civile ed economico dell'intera comunità.

Antonio De Santis con Uniti per Rinascere: vogliamo un futuro diverso per Trebisacce

La lista Uniti per Rinascere, si propone e si impone di procedere a un totale rinnovamento della macchina amministrativa e del modus operandi degli amministratori, in modo da proiettare il paese verso il futuro, con nuove idee e progetti.

“Il programma, improntato principalmente sulle esigenze più rilevanti e concrete del paese, coinvolge tutti, al fine di stabilire un'apertura e un confronto con i cittadini e con l'unico obiettivo di creare delle condizioni di crescita”, rivela il candidato a sindaco Antonio De Santis.

Dare un input propositivo a tutti i settori, questa la finalità dichiarata: miglioramento della vita dei cittadini, ripresa economica, incentivazione del turismo, riorganizzazione dei servizi, ecc.

“Ci proponiamo di affrontare questa campagna elettorale con coraggio e determinazione, con l'obiettivo primario di risollevare il paese dal degrado, non solo politico, in cui oggi si trova. Con Uniti per Rinascere vogliamo riportarlo ad essere attivo e competitivo. L'idea è di amministrare con la diligenza e il sacrificio di madri e padri di famiglia. Solo così possiamo costruire uniti, con l'auspicio di un'attiva collaborazione da parte dei cittadini, la rinascita che Trebisacce merita”, chiude De Santis.

