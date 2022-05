Ucraina: Garavini (Iv), 'propaganda Lavrov offende nostra democrazia'

02 maggio 2022 a

a

a

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Quanto andato in onda ieri sera su Rete4 è uno spettacolo offensivo per una democrazia come la nostra. La rete ha fatto da cassa di risonanza alla propaganda russa lasciando che Lavrov parlasse indisturbato, negando i crimini che sta compiendo senza che ci fosse alcun contraddittorio". Lo afferma la senatrice di Italia viva Laura Garavini, vicepresidente della commissione Esteri al Senato.

"Mentre l'Italia e tutta l'Europa si impegnano per contrastare la disinformazione di Putin, Rete4 elude questo blocco e ospita chi sta bombardando una popolazione e minacciando il mondo intero come se fosse una persona qualsiasi. È inammissibile. L'auspicio -aggiunge l'esponente di Iv- è che tutta la politica sia compatta contro questa deriva pericolosa. Non possiamo lasciare che la nostra informazione diventi strumento per la propaganda antioccidentale".