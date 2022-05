Governo: terminato incontro Draghi-sindacati a P.Chigi

02 maggio 2022 a

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - E' terminato, dopo circa un'ora, l'incontro a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Per il governo presenti al confronto anche i ministri Daniele Franco (Economia), Andrea Orlando (Lavoro) e Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico). Sul tavolo la discussione sulla situazione economica, anche alla luce degli effetti del conflitto in Ucraina, e gli aiuti a imprese e famiglie attesi questo pomeriggio in Consiglio dei ministri.