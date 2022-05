Ucraina: Mattarella cita 'La ciociara', 'film richiama orrori cui assistiamo ancora'

02 maggio 2022 a

a

a

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Sessant'anni fa Sofia Loren vinse l'Oscar, con 'La ciociara', come migliore attrice. Fu la prima donna a vincere quel titolo per un film non in lingua inglese. Ricordiamo quelle sequenze che, drammaticamente, richiamano gli orrori cui oggi imprevedibilmente assistiamo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di presentazione dei candidati ai Premi “David di Donatello” per il 2022.