Giustizia: al Tribunale di Milano il saluto del presidente Bichi

02 maggio 2022

Milano, 2 mag. (Adnkronos) - Milano saluta il presidente del Tribunale Roberto Bichi, il cui incarico, iniziato nel 2015, è cessato ieri, dopo le dimissioni annunciate a marzo.

Alla cerimonia di congedo questa mattina nell'aula di Assise d'appello al primo piano del Palazzo di Giustizia, hanno partecipato i colleghi ed ex colleghi magistrati e le massime autorità locali civili e militari, tra cui il sindaco Giuseppe Sala, il presidente della Regione Attilio Fontana, il prefetto Renato Saccone e il questore Giuseppe Petronzi.

Lunghi applausi hanno scandito la cerimonia di saluto, avviata dall'intervento del presidente della Corte d'Appello Giuseppe Ondei, che ha precisato che il congedo dalla magistratura di Bichi, che compirà quest'anno 70 anni, di cui 44 trascorsi in magistratura, "di fatto è stato per raggiunti limiti di età". Dell'ormai ex presidente del Tribunale di Milano, Ondei ha sottolineato "il percorso professionale prestigioso e sempre accompagnato da grandi risultati. Si può dire che sia stato un magistrato che ha dato lustro alla magistratura sia come giurista, che come capoufficio, che come uomo. Un esempio da seguire per i giovani magistrati". Il presidente ha costituito una garanzia per l'indipendenza e l'autonomia dei suoi giudici e parallelamente. Sicuramente la sua assenza peserà moltissimo", ha concluso il presidente di Corte d'Appello.

A prendere il posto di Bichi come presidente reggente del Tribunale di Milano è Fabio Roia, che ha ringraziato il predecessore "a nome di tutti i tuoi giudici, per aver interpretato la giustizia con cultura, eleganza ed efficacia. Oggi ci sentiamo un po' più soli, perché ci viene a mancare un riferimento importante, silenzioso, ma autorevole".

Bichi ha ringraziato "tutti i presenti, tutte le autorità civili e militari per la loro presenza, che voglio interpretare la loro presenza come un grande gesto di cortesia nei miei confronti e soprattutto di attenzione per la funzione che svolge il tribunale che ho avuto il privilegio di presiedere per 7 anni". "Durante la mia presidenza - ha aggiunto - ho cercato di tenere viva una tradizione e un'impostazione e una caratteristica del modo di lavorare di questa grande città, mantenendo pur nella distinzione tra i ruoli, una costante interlocuzione con le istituzioni del territorio, avendo ben presente che tutti concorriamo, con le nostre responsabilità pubbliche, alla realizzazione di un generale obiettivo comune, al servizio della comunità".

Alla cerimonia di saluto è intervenuto anche il presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano, Vinicio Nardo, che ha ringraziato Bichi "a nome di tutti gli avvocati, per tutto quello che hai fatto per la giustizia milanese".