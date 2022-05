M5S: Conte presenta scuola formazione, conferenza mercoledì con Appendino e De Masi

02 maggio 2022 a

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - Sarà presentato mercoledì 4 maggio, alle ore 11, nel corso di una conferenza stampa, il ciclo di dieci lezioni di politica che anticipa l'inaugurazione della Scuola di Formazione del Movimento 5 Stelle, prevista in autunno. Il ciclo di dieci lezioni prenderà il via giovedì 5 maggio, alle 19, a Roma, nel Tempio di Adriano.

Il progetto della Scuola di Formazione sarà presentato dal presidente del M5S Giuseppe Conte, insieme al coordinatore scientifico della scuola di formazione Domenico De Masi e alla coordinatrice del comitato per la formazione e l'aggiornamento del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino. La conferenza stampa si svolgerà presso la sede del Movimento 5 Stelle in via di Campo Marzio 46. Sarà possibile seguire la conferenza anche in streaming.