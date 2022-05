Sanità: 40 anni di Vidas, Elio volto del grazie a volontari e sostenitori

02 maggio 2022 a

Milano, 2 mag. (Adnkronos Salute) - Un tributo alla 'Milano col cuore in mano', quella che in 40 anni ha permesso a Vidas di offrire cure e assistenza a tanti malati inguaribili e alle loro famiglie. L'associazione lo rivolge ai suoi volontari, donatori, sostenitori e testimonial in un video con protagonista Elio, cantautore, musicista e amico di Vidas, inviato 'in missione' per le vie del capoluogo lombardo a omaggiare con un grazie e una stretta di mano i supporter dell'onlus. Sono giovani, persone di mezza età e anziani. C'è chi viene sorpreso all'uscita del lavoro, chi durante una passeggiata, chi mentre fa jogging. Ma la risposta di tutti al "grazie" di Elio è la stessa: "Per cosa?". Perché chi fa del bene lo fa solo per il piacere di dare e quando lo ringrazi si stupisce, sottolineano da Vidas illustrando l'iniziativa che apre ufficialmente i festeggiamenti per il primo quarantennio dell'organizzazione.

"Vidas è nata e continua a crescere grazie all'impegno di eccezionali persone 'Per cosa?', a partire dalla fondatrice, Giovanna Cavazzoni - afferma Giorgio Trojsi, direttore dell'associazione - Il nostro grande grazie va a loro, che in questi 40 anni ci hanno permesso di assistere con cura e competenza 39mila malati sofferenti, anziani, adulti e dal 2015 anche bambini". Dice Elio di avere "sempre osservato da lontano e con ammirazione il lavoro dei volontari di Vidas. Ritengo Vidas un'eccellenza per la città di Milano, che in questi 40 anni ha aiutato decine di migliaia di persone ad affrontare con dignità dolori e sofferenze terribili. Essere scelto per realizzare questa campagna è per me motivo di gioia e di orgoglio", aggiunge.

Il progetto 'Per cosa?' - spiega una nota - è stato realizzato dall'hub creativo Something To Talk About di Tiziana Perotti e Alessandro Sabini, in collaborazione con The Family Production per la video strategy e Stefano Rosselli per gli scatti fotografici. Le celebrazioni per i 40 anni di Vidas proseguiranno dal 27 al 29 maggio al Teatro Franco Parenti di Milano con 'Incontro', festival culturale aperto a tutti, ricco di performance artistiche, talk e laboratori con alcuni tra i protagonisti più autorevoli del mondo della scienza, della letteratura, dell'arte e della filosofia. Tra gli altri parteciperanno l'immunologo Alberto Mantovani, la sociolinguista Vera Gheno, il giornalista Gad Lerner e il danzatore Virgilio Sieni.