Calcio: Collegio garanzia respinge ricorso Venezia, con Salernitana si gioca

02 maggio 2022 a

a

a

Roma, 2 mag. - (Adnkronos) - Il Collegio di garanzia dello sport del Coni ha stabilito che Salernitana-Venezia, match non disputato lo scorso 6 gennaio, a causa dei numerosi casi di Covid nella squadra campana, si giocherà giovedì 5 maggio alle 18, come già programmato dalla Lega Serie A. Rigettato il ricorso della società lagunare, che puntava all' annullamento della decisione della Corte Sportiva d' Appello e ad ottenere lo 0-3 a tavolino.