Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "La pazienza di Draghi, quella di Gualtieri, e del Pd. Giobbe ce spiccia casa". Così Filippo Sensi del Pd su twitter dopo che i 5 Stelle non hanno votato il dl aiuti in Cdm per contrarietà al termovalorizzatore a Roma.