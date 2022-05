Energia: Draghi, 'situazioni temporanee da affrontare con strumenti eccezionali'

02 maggio 2022 a

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Nel mese di aprile il tasso inflazione è al 6,2%, in leggero calo rispetto a marzo ma ai livelli più alti degli ultimi 30 anni. Questa accelerazione dei prezzi dipende in grandissima parte dai prezzi dell'energia. Questo significa che queste sono situazione temporanee e vanno affrontate con strumenti eccezional,i altrimenti finiscono per indebolire l'economia, aumentare la povertà e creare condizioni permanenti di debolezza economica e povertà". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.