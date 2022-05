Energia: Draghi, 'M5S? Dispiaciuti, mi auguro no fibrillazioni, supereremo disaccordo'

02 maggio 2022 a

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Sulla non approvazione del decreto per un disaccordo su una specifica norma sui poteri del commissario del Giubileo, non approvata dai 5 Stelle, siamo rimasti un pochino dispiaciuti. Mi auguro che questo non provochi conseguenze particolari e che si traducano in fibrillazioni generalizzate, spero si possa superare questo disaccordo in qualche modo". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.