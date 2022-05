Ucraina: Draghi, 'escalation? No appiattimento a Usa, non serve riposizionare Italia'

02 maggio 2022 a

a

a

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Quel che ho sempre detto è che cerchiamo la pace, l'ho detto anche nella telefonata con Putin, quindi non abbiamo bisogno di riposizionare l'Italia, non c'è appiattimento, non c'è differenze sull'invio d'armi" a Kiev che sono state "inviate da tutti i partner. Non c'è bisogno di riposizione niente, la nostra appartenenza all'alleanza atlantica è scontata. Nessuno vuole la guerra o un'escalation". Lo puntualizza il premier Mario Draghi, rispondendo a una domanda sulla visita negli States.