FdI: Crosetto, 'tutti invidiosi di Meloni, faranno qualsiasi cosa per non averla a P. Chigi'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Glielo dico con tristezza: il problema con Giorgia è che la invidiano in troppi" ma "non Salvini, tutti. Tutti invidiano il percorso che ha compiuto". Lo dice Guido Crosetto al 'Corriere della sera', a proposito della leader di FdI.

"Mi dica lei quanti politici avrebbero avuto il coraggio, poco prima delle elezioni politiche, di mollare un porto sicuro e fondare un partitino come Fratelli d'Italia, che dieci anni dopo è il primo o secondo partito italiano. Tutti si scoprono coraggiosi sempre dopo il voto, col posto al caldo e la legislatura davanti. Giorgia lo fece prima delle elezioni del 2013", spiega Crosetto.

Chi sono i nemici di Giorgia Meloni nel centrodestra? Tutti dicono Salvini ma io penso che saranno alleati sempre. Secondo me, è più invisa a un pezzo di Forza Italia che vorrebbe allearsi con il Pd per avere la certezza di governare a vita", replica Crosetto che poi sulla Meloni a palazzo Chigi aggiunge: "Vuole la verità? Secondo me faranno di tutto pur di non mandarcela. Lo chiedo a me stesso: se la Meloni fosse un uomo, si comporterebbero allo stesso modo con lei?".