Alain Frache, Psicosomatica Da Paura: il Bestseller su come raggiungere un'eccellente livello psico-fisico

(Adnkronos) - Milano, 03.05.2022 – Secondo una ricerca effettuata dall'Ordine Nazionale degli Psicologi, il 45% degli italiani ha un punteggio di stress da Covid che va da 7 a 10 su una scala di 10. Un dato questo che dimostra come il protrarsi della pandemia abbia portato all'insorgere di questa sensazione i cui sintomi prevalenti sono ansia, depressione, sfiducia, senso di impotenza, incertezza e chiusura in sé stessi.

Per tutte quelle persone che si trovano ad affrontare un momento di difficoltà e che sono alla ricerca di un sistema efficace per migliorare il proprio benessere mentale e corporeo, esce oggi il libro di Alain Frache “PSICOSOMATICA DA PAURA. Come Raggiungere Un Livello Psico-Fisico Eccellente Grazie A Metodologie Naturali Per Comprendere Il Linguaggio Del Corpo E Stare Bene” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore condivide con i propri lettori l'esatto sistema per vivere in completa armonia con i propri pensieri comprendendo il linguaggio del corpo.

“In questo libro di circa 100 pagine inizialmente racconto la mia storia dopodiché, con un linguaggio semplice e immediato, vado a condividere dei consigli utili su come uscire dai disturbi psicosomatici più comuni” afferma Alain Frache, autore del libro “Si tratta di una serie di metodologie finalizzate a raggiungere uno stato psico-fisico più che soddisfacente”.

Secondo l'autore, raggiungere uno stato di benessere stabile e duraturo è possibile anche in momenti di difficoltà. Precisa Alain Frache: “A volte ci sentiamo talmente immersi nella frenesia della quotidianità da dimenticarci di noi stessi. Soprattutto in certi momenti, infatti, i pensieri dominano la nostra mente portandoci alla deriva. Quando meno ce lo aspettiamo ci troviamo di fronte ad un baratro pensando di non avere più via d'uscita”. Incalza poi Giacomo Bruno, editore del libro: “Fortunatamente, per ogni problema esiste una soluzione e l'autore ha pensato bene di condensarla all'interno di questo suo libro, frutto della propria esperienza personale”.

“Ho conosciuto Bruno Editore tramite internet. Leggendo i libri di Giacomo Bruno, ho capito quanto sia importante condividere il proprio messaggio attraverso una pubblicazione editoriale semplice, pratica e soprattutto ben comprensibile” conclude l'autore. “Il suo staff mi ha aiutato nel corso di tutto l'iter editoriale consentendomi di dar vita a questo mio primo libro”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/35kseRV

Alain Frache nasce a Pinerolo nel 1974. Più di venti anni fa si è avvicinato alle discipline olistiche, studiando, ricercando e certificandosi in numerose di queste: Naturopatia, Medicina Tradizionale Cinese, Qi Gong, Yoga, Mindfulness, Cristalloterapia, Aromaterapia, Su Jok, Nutrizione, Multi Reiki Master, Feng Shui, Counseling, Color Therapy, Vastu, Ho'Oponopono. Membro IAOTH e IPHM. Ha partecipato a corsi intensivi nazionali ed esteri con i migliori formatori in Coaching, PNL, Leadership e Finanza Personale. Contatti social: https://www.facebook.com/alain.frache - https://www.instagram.com/alainfrache/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it