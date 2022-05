03 maggio 2022 a

Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Nessun visto richiesto o missione organizzata. L'obiettivo di arrivare alla Pace a qualunque costo, e incontrando tutti come ribadito oggi dal Santo Padre, rimane per me (e per il 74 per cento degli Italiani dati Ipsos) una priorita'. Un rinnovato accordo fra Russia, Ucraina, Europa e Stati Uniti deve essere il traguardo di tutti". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini