Energia: Serracchiani (Pd), 'amareggia e dispiace astensione M5s su Dl'

03 maggio 2022 a

a

a

Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Dispiace e amareggia" l'astensione del M5s in Cdm sul Dl energia. Lo ha detto Debora Serracchiani a Rainews24.

"Si poteva votarlo segnalando la contrarietà e mettendo a verbale il riferimento al termovalorizzatore a Roma. Il decreto nel complesso è molto buono, risponde alle richieste che avevamo fatto", ha spiegato la capogruppo del Pd alla Camera.

"Dispiace l'astensione su un punto. Roma non può essere l'unica grande capitale a non avere un sistema integrato di rifiuti come le grandi città italiana e europee hanno il dovere di avere", ha aggiunto Serracchiani.