Ucraina: Serracchiani (Pd), 'Draghi in aula? Governo sempre trasparente con Parlamento'

Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Grazie a un emendamento del Pd è prevista una informativa del governo ogni 3 o 6 mesi sull'Ucraina. Il dialogo quotidiano, anche su posizioni diverse, è importante ma il governo ha utilizzato la massima trasparenza, ha informato il Parlamento e preso decisioni anche difficili, anche per il mio gruppo, come quella del decreto Ucraina con il sì al materiale militare ma dentro un contesto europeo in cui tutti i Paesi sono d'accordo". Lo ha detto Debora Serracchiani, a Rainews 24, sulla richiesta di Giuseppe Conte di una informativa del premier in Parlamento sull'Ucraina.