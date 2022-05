F1: Hamilton pronto per Gp Miami, 'emozionato per la settimana che ci aspetta'

03 maggio 2022 a

a

a

Miami, 3 mag. - (Adnkronos) - Un inizio di stagione difficile, su una macchina difficile. Lewis Hamilton e la Formula 1 sono negli Stati Uniti per il primo Gp di Miami (sesta prova del campionato) e il sette volte campione del mondo affida a un post sui social network i suoi sentimenti e le sensazioni che probabilmente vanno anche oltre la pista, ma che un collegamento con il complicato momento con la Mercedes ce l'hanno: "Ciao America! Sono emozionato per la settimana che ci aspetta, spero lo siate anche voi -scrive Hamilton-. Ogni giorno di questa vita è una benedizione, possiamo superare tutto. Nessuno è infallibile. Ci saranno sempre persone che ti ameranno quando sarai su e altre che ti prenderanno a calci quando sarai giù, è qualcosa che ho imparato in questo viaggio. Le persone proiettano le proprie mancanze e io uso questo come carburante. Più di tutto, però, auguro a ciascuno di voi amore e luce nella propria vita. Niente mi discosterà dalla mia strada e spero possa essere così anche per voi. Non lasciare che nessuno t'impedisca di essere te stesso".