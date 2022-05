03 maggio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Rubrica Speakers' Corner – lunedì 16 maggio, ore 18.00

Incontro con l'Autore Pietro Busetta

Milano, 3 maggio 2022 - Lunedì 16 maggio, in diretta social dalle ore 18.00, torna la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna , che sarà dedicata alla presentazione del libro “Il lupo e l'agnello. Dal mantra del Sud assistito all'operazione verità”, scritto da Pietro Busetta, Professore Ordinario di Statistica economica presso l'Università degli Studi di Palermo ed edito da Rubbettino.

L'autore sarà ospite del Dott. Federico Maurizio d'Andrea, Vice Presidente CSB, presente per i saluti iniziali e dell'Avv. Sergio Di Nola, Docente di Diritto commerciale e bancario presso LIUC Università Cattaneo, a cui è affidata la moderazione dell'incontro.

Come trasformare il Mezzogiorno da problema in opportunità? A chi addebitare i due secoli di fallimento delle politiche meridionaliste? Quali sono le proposte operative concretamente attuabili in tempi brevi? A questi temi nevralgici per il futuro di tutto il Paese, nel volume – che vede la prefazione di Adriano Gianola - il Professore Busetta cerca di dare risposte chiare e documentate rivisitando, in una prospettiva “eretica”, le posizioni dei principali attori della Questione Meridionale e le svariate soluzioni avanzate dall'unità d'Italia ai giorni nostri, spaziando dall'economia alla politica.

“La crescita del Mezzogiorno ed una diminuzione dei divari fa bene a tutto il Paese” – Pietro Busetta. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , Linkedin e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.

A proposito di Centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: [email protected]