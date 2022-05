Calcio: Guardiola, 'a Madrid per vincere, vogliamo tornare in finale'

03 maggio 2022 a

Manchester, 3 mag. -(Adnkronos) - "Si affrontano due ottime squadre, si è visto una settimana fa. Loro sono i campioni di Spagna, noi stiamo cercando di vincere in Inghilterra. Come ho detto una settimana fa, siamo in semifinale e vogliamo raggiungere la finale per il secondo anno consecutivo". Lo dice l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid, dove i 'citizens' partiranno dal 4-3 conquistato all'Etihad.

Migliorare in difesa è la chiave per passare il turno? "Non dobbiamo guardare il passato, cerchiamo di fare meglio di quello che abbiamo fatto. Andiamo a Madrid per quello -aggiunge Guardiola in conferenza stampa-. L'andata è stata una bella partita, aperta, con sette gol. Siamo contenti, forse avremmo potuto ottenere un risultato migliore, ma sarebbe potuta andare molto peggio. Nel bene e nel male abbiamo sempre saputo che sarebbero state due sfide dure. Per eliminare il Real Madrid devi fare molto di più che vincere due partite".