Fast and Furio Sailing Team al via in 12 sfide nei prossimi 6 mesi

Milano, 3 mag. - (Adnkronos) - Quella del 2021 è stata decisamente una stagione straordinaria per il Fast and Furio Sailing Team che si rilancia con ancor maggiore impulso, sia sotto il profilo agonistico, sia sotto l'aspetto dei valori di cui la Arca Sgr continua, in maniera crescente, ad essere ambasciatore e parte attiva non solo nel mondo della vela e dello Sport.

Il Fast and Furio Sailing Team si presenta al via di 12 sfide programmate nel corso dei prossimi 6 mesi: l'esordio tra pochi giorni alla 66sima edizione della Regata dei Tre Golfi di Napoli, in cui il maxi 100 Arca Sgr regaterà per la prima volta per provare a firmare, da subito, la prima line honours stagionale.

Arca Sgr nella pausa invernale ha portato a compimento il terzo step di evoluzione tecnica programmato da quando lo scafo è tornato a nuova vita; in questo caso si tratta di un nuovo rig (anch'esso oggetto di logiche di economia circolare) e piano velico oltre che a una chiglia rivista nei pesi.

Successivamente all'esordio a Napoli Arca Sgr sarà sui campi di regata di altre 12 competizioni dove per 9 volte si presenterà al via con il ruolo di defender, quale detentore dei Trofei conquistati lo scorso anno. Tra queste la 151 Miglia Trofeo Cetilar, la Rolex Giraglia, la Palermo – Montecarlo, la Trieste - S.Giovanni in Pelago – Trieste, la Portopiccolo Maxi Race, la Barcolana, il Trofeo Generali, la Veleziana e il circuito Maxi Yacht Adriatic Series.

"La stagione 2021 è stata straordinaria, praticamente abbiamo portato a casa tutto quello che ci eravamo prefissati. Sarebbe un successo riuscire a replicare anche solo in parte quest'anno quanto fatto nella passata stagione. Sappiamo che non sarà facile perché le barche e gli avversari che ci troveremo di fronte saranno molto competitivi", ha dichiarato Furio Benussi, Team Leader del Fast and Furio Sailing Team.