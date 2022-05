AV-Comparatives rivela i prodotti antivirus di consumo con le migliori prestazioni nei risultati del recente test sui sistemi di protezione da malware e di quello realizzato in un contesto reale

03 maggio 2022 a

a

a

INNSBRUCK, Austria, 3 maggio 2022 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, fornitore di test comparativi indipendenti e recensioni sui prodotti antivirus, ha pubblicato gli ultimi risultati di valutazione dei software per la sicurezza ottenuti nel suo test sui sistemi di protezione da malware per il mese di marzo e la scheda informativa sul test relativo ai sistemi di protezione in un contesto reale, condotto tra febbraio e marzo.

Il report sui test sui sistemi di protezione da malware è disponibile qui: https://www.av-comparatives.org/tests/malware-protection-test-march-2022/

Il report sui test sui sistemi di protezione in un contesto reale è disponibile qui: https://www.av-comparatives.org/tests/real-world-protection-test-feb-mar-2022-factsheet/

Questi test hanno esaminato le prestazioni delle principali soluzioni antivirus al fine di valutarne le capacità in condizioni quotidiane di utilizzo da parte degli utenti di tutto il mondo.

"Come vediamo costantemente, l'importanza di test affidabili e della fiducia nei prodotti che utilizziamo ogni giorno per mantenere gli utenti al sicuro online, è fondamentale" ha dichiarato Andreas Clementi, fondatore e CEO di AV-Comparatives. "Con l'evolversi e il modificarsi delle tattiche malevole, e alla luce dell'aumento esponenziale del numero di minacce da cui gli utenti devono difendersi, riteniamo che la necessità di testare i prodotti sia sempre più importante. Gli utenti devono avere la certezza di disporre delle giuste protezioni".

"Il nostro rigoroso processo è progettato per fornire ai consumatori le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni informate sulla protezione più adatta alle loro esigenze".

I prodotti antivirus utilizzati nel test vengono installati su singoli computer Microsoft Windows 10 a 64 Bit, connessi a Internet e aggiornati ogni giorno, oltre che prima di ogni singolo test.

Test dei sistemi di protezione in un contesto reale

I risultati provvisori di questo test dei sistemi di protezione in un contesto reale si basano su una serie di 362 casi di test dal vivo (url dannosi trovati sul campo). Il report completo, che copre quattro mesi di test, sarà pubblicato a giugno.

Sono stati testati i seguenti prodotti (ultima versione disponibile al momento del test): Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, Avira Prime, Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, G Data Total Security, K7 Total Security, Kaspersky Internet Security, Malwarebytes Premium, McAfee Total Security, Microsoft Defender, Panda Free Antivirus, NortonLifeLock Norton 360 Deluxe, TotalAV Antivirus Pro, Total Defense Essential Anti-Virus, Trend Micro Internet Security e VIPRE Advanced Security.

I risultati del test hanno dimostrato che:

Anche se tutti i prodotti del test hanno registrato risultati eccellenti, AV-Comparatives mette in guardia dai prodotti con un tasso più elevato di falsi positivi in quanto possono portare a un'esperienza utente meno accurata e più dispendiosa in termini di tempo.

Test di protezione da malware

Nell'ambito della serie di test principali sui prodotti di consumo svolti da AV-Comparatives, il test di protezione da malware per le soluzioni di sicurezza ha valutato 17 dei programmi antimalware più diffusi per valutare la loro capacità di rilevare e bloccare i file dannosi prima, durante o dopo l'esecuzione. Questo test esamina la capacità di un prodotto di impedire a un programma dannoso di apportare modifiche al sistema. Il set di test utilizzato per questa indagine era composto da 10.040 campioni di malware, assemblati dopo aver consultato i dati di telemetria allo scopo di includere campioni recenti e prevalenti che mettono a rischio gli utenti sul campo. Per garantire che i programmi testati non proteggano il sistema a spese di alti tassi di falsi allarmi, è stato eseguito anche un test sui falsi positivi.

I prodotti testati da AV-Comparatives sono stati: Avast Free Antivirus, AVG AntiVirus Free, Avira Prime, Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, G Data Total Security, K7 Total Security, Kaspersky Internet Security, Malwarebytes premium, McAfee Total Protection, Microsoft Defender Antivirus, NortonLifeLock Norton 360 Deluxe, Panda Free Antivirus, TotalAV Antivirus Pro, Total Defense Essential Antivirus, Trend Micro Internet Security e VIPRE Advanced Security.

Un totale di 11 prodotti ha raggiunto il livello più alto, Advanced+. Questi prodotti erano: NortonLifeLock, Bitdefender, Avast, AVG, Kaspersky, Total Defense, VIPRE, McAfee, Avira, Microsoft e TotalAV.

Informazioni su AV-Comparatives

AV-Comparatives è una realtà indipendente che offre test sistematici per esaminare l'efficacia dei prodotti software di sicurezza e delle soluzioni di sicurezza mobile. Utilizzando uno dei più grandi sistemi di raccolta di campioni in tutto il mondo, ha creato un ambiente reale per test davvero accurati. AV-Comparatives offre risultati dei test AV accessibili a privati, agenzie di stampa e istituzioni scientifiche. La certificazione di AV-Comparatives fornisce un sigillo di approvazione ufficiale riconosciuto a livello globale per le prestazioni del software.

Contatto per i media: Peter Stelzhammer E-mail: [email protected] Telefono: +43 720115542

Infografica - https://mma.prnewswire.com/media/1808876/AV_Comparatives_1_Infographic.jpgInfographic - https://mma.prnewswire.com/media/1808878/AV_Comparatives_2_Infographic.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1732277/AV_Comparatives_Logo.jpg