Covid: oggi 62.071 casi e 153 morti in Italia

Roma, 3 mag. (Adnkronos Salute) - Sono 62.071 i nuovi casi di Covid e 153 i morti registrati nelle ultime 24 ore in Italia. E' quanto emerge dai dati aggiornati sui contagi. Su un totale di 411.047 i tamponi effettuati da ieri il tasso di positività è al 15,1%. Complessivamente i ricoverati con sintomi sono 9.695 (-99) mentre sono 366 (-2) i ricoverati in terapia intensiva. In totale le vittime da inizio pandemia salgono a 163.889 mentre i casi totali sono 16.586.268.