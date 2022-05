Intesa Sp: Messina, 'più aiuti a chi ha bisogno o a rischio pace sociale in Italia'

03 maggio 2022 a

Milano, 3 mag. (Adnkronos) - Servono più aiuti per chi ha bisogno, altrimenti è a rischio la "pace sociale". Lo ha detto l'amministratore delegato di Intesa, Carlo Messina, durante un incontro della Fisac Cgil. "Quello che deve essere accelerato è la sostenibilità sociale, facendo in modo che chi ha più risorse le metta a disposizione di chi ne ha di meno, altrimenti ci troveremo nei prossimi dodici mesi davanti a una drammatica crisi sociale", ha sottolineato.

Secondo Messina, "per la povertà non si fa abbastanza" e "se non si interviene a favore di chi ha bisogno tutti ci troveremo nella condizione di non riuscire a mantenere una pace sociale. Indubbiamente io sono molto preoccupato dagli aspetti di uguaglianza sociale, la banca dovrà mettere a disposizione più fondi", ha aggiunto. "Dovremmo farlo anche a vantaggio di quella componente delle persone della banca con stipendi più ridotti che si possano trovare in una condizione di possibile necessità, ci deve essere un'azione fortissima".