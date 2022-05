Palermo: Ferrandelli, 'spettacolo indegno, noi unica scelta possibile'

04 maggio 2022 a

Palermo, 4 mag. (Adnkronos) - "A pochi giorni dalla chiusura delle liste, assistiamo a uno spettacolo indegno da parte di chi è disposto a tutto pur di spartirsi il potere. Il centrosinistra è schiacciato nei sondaggi, schiavo dei diktat di Orlando a un candidato, Miceli, che ogni giorno appare sempre più spaesato e fuori dai giochi. Il centrodestra litiga ferocemente sulle poltrone e non ha uno straccio di idea. Noi siamo gli unici credibili in campo con programma e liste". Così il candidato sindaco di Palermo Fabrizio Ferrandelli.

"Questa trasparenza è la stessa che metteremo in campo dal 13 giugno, quando da sindaco varcherò la soglia di Palazzo delle Aquile e come primo atto aprirò porte e finestre per far uscire la puzza del compromesso e del malaffare - aggiunge- Con noi si rompe il sistema e Palermo torna a splendere".