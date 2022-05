Mediso acquisisce il fornitore di radiofarmaci Bartec Technologies

04 maggio 2022 a

a

a

FARNBOROUGH, Inghilterra e BUDAPEST, Ungheria, 4 maggio 2022 /PRNewswire/ -- Mediso Ltd ha annunciato oggi l'acquisizione di Bartec Technologies Ltd, società con sede nel Regno Unito specializzata in fornitura, installazione e supporto di apparecchiature e accessori per la medicina nucleare e l'imaging molecolare. L'acquisizione rafforza la posizione di Mediso sul mercato nel Regno Unito ed in Irlanda. I dettagli finanziari dell'acquisizione non sono stati divulgati.

Mediso Medical Imaging Systems, con sede centrale a Budapest, è un fornitore dinamico di radiofarmaci e di moderne apparecchiature di imaging ibrido per strutture sanitarie e centri di ricerca medica in tutto il mondo.

Nel Regno Unito, Bartec è sinonimo di prodotti Mediso da 18 anni, a dimostrazione di una partnership di successo. Con trent'anni di esperienza nella fornitura e offerta di servizi al settore sanitario, veterinario e della ricerca, Bartec offre esperienza e competenze uniche nell'industria dell'imaging medico.

Mediso ha deciso di ampliare la sua presenza con società controllate negli Stati Uniti, in Germania, Australia e Polonia. Nell'ambito di tale progetto ha negoziato l'acquisizione di Bartec con il gruppo LabLogic.

István Bagaméry, Amministratore delegato di Mediso, ha commentato: "Il Regno Unito è sempre stato considerato uno dei mercati più importanti per Mediso sia nel settore clinico che in quello preclinico. Nel corso degli ultimi vent'anni abbiamo sviluppato e mantenuto con successo una base di installazioni significativa in stretta collaborazione con Bartec. L'acquisizione di Bartec rafforza la nostra presenza locale consentendoci di instaurare rapporti ancora più stretti con i nostri clienti attuali e potenziali e di avviare un percorso per stabilire nuove alleanze sinergiche e strategiche con i nostri partner chiave nella regione".

Alcune linee di prodotti gestite in precedenza da Bartec saranno trasferite a Southern Scientific, una società del gruppo LabLogic, per consentire a Bartec di concentrarsi maggiormente su applicazioni, vendite e supporto per la linea Mediso, continuando al contempo a portare avanti la sua attività principale. John Clapham, Presidente di LabLogic e MD di Bartec, ha commentato: "Per me è stato un vero piacere lavorare in Bartec. È un team straordinario che assiste i clienti con estrema professionalità. Un collegamento diretto con il produttore, tuttavia, consentirà all'azienda di avere maggiore successo come ad esempio quello ottenuto da LabLogic con la sua controllata in Francia".

Bartec resterà un fornitore di fiducia di prodotti NMI con il suo team operativo esperto all'interno del gruppo Mediso, e i clienti di Bartec potranno continuare a comunicare attraverso i canali esistenti. L'azienda si impegnerà inoltre a creare e mantenere partnership strategiche con i principali collaboratori chiave nella regione.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1806098/Mediso_Logo.jpg