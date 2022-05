Superbonus: Tajani (FI), 'non possiamo concluderlo di botto'

04 maggio 2022 a

Roma, 4 mag (Adnkronos) - "Il superbonus è ovvio che si deve trattare di un provvedimento a tempo, ma ci sono troppe incertezze. Il governo annuncia in aula che si proroga e il presidente del Consiglio dice che non funziona. Si creano incertezze con il rischio che qualche impresa fallisca e si perda lavoro. Io credo che ancora non sia giunto il momento di concludere definitivamente, fino a tutto il 2022 bisogna procedere e concludere la stagione. Non possiamo concluderlo di botto". Lo ha detto Antonio Tajani a Radio Anch'io.