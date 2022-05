Infortuni: inchiesta operaio morto alla Farnesina, verifiche su badge e formazione**

04 maggio 2022 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Risale allo scorso mercoledì pomeriggio, tra le 18.30 e le 19, la morte di Fabio Palotti, l'operaio trentanovenne deceduto mentre lavorava alla manutenzione di un ascensore alla Farnesina e trovato senza vita da un suo collega giovedì mattina. La conferma è arrivata dagli esami effettuati in seguito all'autopsia, eseguita al policlinico Gemelli, che aveva già stabilito come la morte fosse avvenuta sul colpo per le gravissime lesioni da schiacciamento che non hanno lasciato scampo alla vittima. Proprio quel mercoledì pomeriggio un funzionario della Farnesina sentì alcune urla ‘aiuto, aiuto' e si rivolse ai carabinieri del presidio interno al ministero degli Esteri che effettuarono un sopralluogo senza però trovare nessuno. Una nota di servizio finita ora agli atti dell'inchiesta affidata al pm Antonino Di Maio.

Nell'ambito del fascicolo aperto a piazzale Clodio, in cui si procede per omicidio colposo a carico di ignoti, sono state avviate verifiche, oltre che sul funzionamento della cabina ascensore e della manopola utilizzata per il blocco, anche sulla formazione dell'operaio, per capire se fosse adeguata al tipo di intervento. Accertamenti verranno svolti anche sul protocollo dell'azienda che prevedeva un solo operaio in turno e sul badge in possesso del 39enne. Gli inquirenti hanno disposto inoltre una perizia informatica sul telefonino personale della vittima, ritrovato ieri e rimasto in cima alla cabina ascensore. Sempre ieri la salma è stata restituita alla famiglia.