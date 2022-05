Imprese: in Lombardia nate oltre 18mila aziende, +0,5% nel primo trimestre

04 maggio 2022 a

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Lieve aumento delle iscrizioni delle imprese alle Camere di commercio della Lombardia. nel primo trimestre dell'anno le nuove società iscritte sono state 18.333 contro le 17.423 che hanno cancellato la propria posizione. Si numeri delle cessazioni sono ancora contenuti per effetto delle misure di sostegno messe in campo dalle istituzioni per arginare gli effetti della crisi pandemica. Le iscrizioni si sono riportate sui livelli precedenti all'emergenza sanitaria, consentendo al tessuto imprenditoriale regionale di portarsi a quota 817.563 posizioni attive, con una crescita su base annua dello 0,5%.

L'incremento del numero di imprese attive è limitato alle sole società di capitali, che crescono quasi del 5%. Le attività del terziario, escluso il commercio e i pubblici esercizi, sono alla base di gran parte della crescita registrata, con un incremento del 2,5%, che consente a questo settore di arrivare a rappresentare il 37,6% del tessuto imprenditoriale lombardo. Tra gli altri comparti mostrano un segno positivo solo le costruzioni (+0,5%), che tornano a crescere dopo la battuta d'arresto registrata nel quarto trimestre 2021. Commercio (-1,3%) e alloggio e ristorazione (-0,2%) presentano variazioni negative, mentre industria (-1,3%) e agricoltura (-0,3%) proseguono il trend decrescente degli ultimi anni.

“Nonostante le incertezze del contesto internazionale, che rischiano di influenzare negativamente la ripresa, il numero di nuove imprese in Lombardia è già tornato sui livelli precedenti alla pandemia", commenta il presidente di Unioncamere Lombardia, Gian Domenico Auricchio. "Gli imprenditori dimostrano quindi di avere fiducia nella affidabilità del sistema economico lombardo e sono pronti a mettersi in gioco per dare il loro contributo con lo sviluppo di nuove attività".