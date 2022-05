Minori: Pillon, 'oggi deposito testo unificato della riforma dell'affido condiviso'

04 maggio 2022 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Oggi in commissione giustizia depositerò il testo unificato della riforma dell'affido condiviso". Lo dice Simone Pillon, senatore della Lega: "Molto abbiamo già ottenuto con la riforma Cartabia, che prevede il tribunale della famiglia, la mediazione, il coordinatore, il piano genitoriale, un controllo più strigente del giudice sull'operato dei servizi sociali, un intervento immediato del tribunale nel caso di rifiuto immotivato dei figli, il doppio domicilio e molto altro". Il leghista ricorda come "oggi più che mai la figura paterna è sotto accusa o accantonata, ridicolizzata, dimenticata. Ecco perchè è indispensabile garantire ai bambini tempi adeguati di relazione soprattutto col papà, che è quasi sempre costretto a tempi di minimali coi figli in caso di separazione.

Per Pillon, vicepresidente della Commissione infanzia di Palazzo Madama "restano da raggiungere i tempi paritetici e il mantenimento diretto, e su quelli ci concentreremo. Visto che oggi, con questo parlamento, è politicamente impossibile una grande riforma organica, ho deciso di proporre piccole modifiche chirurgiche al codice civile, tali da aprire la strada ad una autentica bigenitorialità. Proviamo a offrire una prospettiva nuova, senza pretendere tutto subito, sapendo che la riforma è già realtà in quasi tutti i paesi occidentali e che arriverà anche nel nostro Paese".