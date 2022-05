Calcio: De Sisti, 'Roma favorita con Leicester, l'Olimpico sarà decisivo'

04 maggio 2022 a

Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - "Vista la partita d'andata mi sembra che la Roma abbia ottime possibilità di andare in finale. La vedo favorita anche perché avrà la spinta dello stadio Olimpico che farà la differenza". L'ex centrocampista della Roma Giancarlo De Sisti, si esprime così in merito alla semifinale di ritorno di Conference League che opporrà domani i giallorossi al Leicester. "Dopo l'1-1 dell'andata serve vincere -sottolinea De Sisti all'Adnkronos-. Di fronte c'è una discreta squadra ma non dei fenomeni, il pericolo maggiore è il loro attaccante Vardy ma sono convinto che Smalling, Mancini e Ibanez sapranno fermarlo". Infine l'ex allenatore della Fiorentina giudica il lavoro di Mourinho. "Ha fatto un buon lavoro, ha avuto più di una difficoltà ma le ha sapute risolverle e negli ultimi 2-3 mesi la squadra ha cambiato marcia. In più ha riportato entusiasmo intorno alla squadra e questo è molto importante".