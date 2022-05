Ue: Brunetta, 'sia sovrana su difesa e energia, serve nuovo Next Generation'

04 maggio 2022 a

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Serve un'Unione europea che sia "un'entità sovrana" sul fronte della difesa e dell'energia, anche per facilitare un nuovo Next Generation Eu. Lo ha sottolineato Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, nel corso dell'evento "Mercati e regole" promosso da Pwc Italia nell'ambito del ciclo di incontri 'Italia 2022 - Persone, Lavoro, Impresa'.

"A livello di mercati - ha spiegato - c'è una grande quantità di liquidità che non trova una collocazione efficiente e, quando c'è liquidità in stand by, non sempre è un bene, perché può essere usata come propellente e carburante per speculazioni". Se invece, ha aggiunto, "l'Europa diventa un'entità sovrana nello spirito del Consiglio europeo informale di Versailles, che si ricostruisce e cambia i Trattati, se questa Europa va sul mercato e chiede altri 700-800 miliardi con la tripla A, i mercati sono felici di prestarle denaro. Per fare cosa? Stavolta non per distribuirli ai singoli Stati come avvenuto con i 27 Pnrr, ma in chiave di Unione europea sovrana, per un'Europa dell'energia e un'Europa della difesa".