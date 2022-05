SNAI – Conference League: Roma a caccia della finale. L'Olimpico spinge Mourinho col Leicester: «1» a 2,15

04 maggio 2022 a

a

a

(Adnkronos) -

I giallorossi, dopo l'1-1 dell'andata, adesso sono favoriti sia per il successo nei 90' che per il passaggio del turno: la qualificazione alla finale attraverso supplementari o rigori vale 1,60. E la vittoria della coppa scende a 2,75…

Milano, 4 maggio 2022 – Dopo l'incoraggiante 1-1 dell'andata in Inghilterra, la Roma si prepara alla partita più importante della sua stagione: quella che può portare i giallorossi a giocarsi la finale della Conference League. Si riparte dal risultato di parità di Leicester, che ha modificato le quote sul passaggio del turno: per Snai, adesso, l'accesso in finale della squadra di José Mourinho si gioca a 1,60 (era a 1,90), mentre il colpo di quella di Brendan Rodgers è salito da 1,85 a 2,30. L'Olimpico ancora strapieno può essere un fattore anche per trascinare la Roma nei 90 minuti, quelli di cui si tiene conto nella giocata classica «1X2»: la vittoria dei giallorossi senza supplementari o rigori è a 2,15, con pareggio e blitz del Leicester a distanza ravvicinata (3,35 e 3,40). Se un altro 1-1 – che porterebbe ai supplementari - è a 6,50, un altro gol di Lorenzo Pellegrini paga 4 volte la posta, al pari di Zaniolo e Lookman. A guidare la lavagna dei possibili marcatori ci sono Abraham a 2,50, Vardy a 3,00 e Daka a 3,50. Si prevede una partita con pochi gol: l'Under è quotato 1,73, l'Over a 2,00. Distanza più sottile tra il Goal a 1,77 e il No Goal a 1,93.

Coppa in mano - I risultati dell'andata hanno modificato anche il tabellone delle quote Snai sulla squadra che il 25 maggio a Tirana alzerà il trofeo della Conference League: ora in cima c'è proprio la Roma a 2,75, seguita dal Feyenoord a 3,50, dal Leicester a 3,75 e dal Marsiglia a 5,00. Nel ritorno dell'altra semifinale, i francesi in casa devono rimontare un gol dopo la sconfitta per 3-2 in Olanda contro il Feyenoord: la squadra di Sampaoli è favorita per la vittoria nei 90' (2,10, con il pareggio a 3,80 e il successo olandese a 3,15), ma non per il passaggio del turno, che vede il Feyenoord in pole position a 1,47, con la qualificazione francese a 2,60.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: [email protected]

Cell: 348.4963434